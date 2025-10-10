Скидки
Мила Йовович удивила поклонников чрезмерной худобой

Мила Йовович
Комментарии

Актриса приняла участие в модном показе. Мила Йовович вышла на подиум в рамках шоу Бренда Miu Miu, которое состоялось на Неделе моды в Париже.

Мила Йовович

Мила Йовович

Фото: Peter White/Getty Images

Йовович позировала перед зрителями и камерами в замшевой куртке, шортах и кожаном фартуке. Дополнением образа стали босоножки на высоком каблуке. Поклонники Милы обратили внимание на то, что она заметно похудела.

«Какая хрупкая. Мне кажется, стоит завязывать с диетами», «Так и хочется накормить», «Мне кажется, она слишком худая», — написали пользователи Сети под фотографиями с актрисой.

