Мила Йовович удивила поклонников чрезмерной худобой

Актриса приняла участие в модном показе. Мила Йовович вышла на подиум в рамках шоу Бренда Miu Miu, которое состоялось на Неделе моды в Париже.

Мила Йовович Фото: Peter White/Getty Images

Йовович позировала перед зрителями и камерами в замшевой куртке, шортах и кожаном фартуке. Дополнением образа стали босоножки на высоком каблуке. Поклонники Милы обратили внимание на то, что она заметно похудела.

«Какая хрупкая. Мне кажется, стоит завязывать с диетами», «Так и хочется накормить», «Мне кажется, она слишком худая», — написали пользователи Сети под фотографиями с актрисой.

