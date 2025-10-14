Скидки
58-летняя Николь Кидман поделилась своим секретом молодости и красоты

Николь Кидман
Актриса уверена, что всё дело в особом уходе за кожей. В новом интервью Николь Кидман рассказала, что всегда следит увлажнением и питанием кожи.

Часто умываюсь, поскольку мне нравится ощущение наполненности кожи влагой. Обожаю делать отшелушивающие процедуры, а потом наносить плотный ночной крем, — поделилась актриса.

Кидман также отметила, что спит на шёлковой подушке и в маске для сна. По мнению Николь, таким образом организм лучше отдыхает и восстанавливается.

