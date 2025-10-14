Отдых в Турции подорожал в три раза за последние годы

С августа 2021 по конец лета 2025 года цены на путёвки выросли на 218%. Аналитики рейтингового агентства АКРА пришли к выводу, что причина кроется в нескольких факторах.

На повышение стоимости поездок в Турцию влияют транспортные издержки, динамика цен в стране, курс рубля по отношению к доллару, изменение параметров тура, а также агентская надбавка.

В августе 2021 года стоимость отдыха в Турции за вычетом перелёта составила 14 700 рублей (при пересчёте по курсу на тот период) и не превышала 41% общей стоимости поездки. В августе 2025 года отдых в Турции без перелёта обходился уже в 63 000 рублей, — приводит данные исследования Forbes.

