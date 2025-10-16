Скидки
Гастроэнтеролог развеяла главный миф о вреде шаурмы

Шаурму считают вредным блюдом, но это не так. Вопреки распространённому мнению, она может быть сбалансированной и не вредить здоровью, если употреблять её умеренно и правильно выбирать состав. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила врач-гастроэнтеролог Юлия Сластён.

По словам специалиста, шаурму часто ошибочно относят к категории экстремально вредной еды из-за высокого содержания холестерина и жиров. Однако при детальном рассмотрении её состав оказывается достаточно сбалансированным.

Основа шаурмы — лаваш, то есть источник сложных углеводов, обеспечивающих энергию. Добавление свежих овощей обеспечивает клетчатку, витамины и антиоксиданты, а специи и соусы влияют на вкус, но обычно в умеренных количествах не создают значительной нагрузки на организм, – сказала эксперт.

Врач отметила, что куриная грудка, которую, как правило, используют для приготовления шаурмы, содержит много белка и относительно мало насыщенных жиров по сравнению с красным мясом. Стандартная порция такого фастфуда, как правило, не представляет угрозы для уровня холестерина у здорового человека.

Основной риск, по словам гастроэнтеролога, возникает только при регулярном употреблении жирных вариантов шаурмы с большим количеством майонеза, сыра или переработанного мяса.

