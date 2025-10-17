Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Эпидемиолог объяснил, кто может заразиться ветрянкой повторно

Эпидемиолог объяснил, кто может заразиться ветрянкой повторно
Кто может заразиться ветрянкой повторно
Аудио-версия:
Комментарии

Несмотря на то что в большинстве случаев ветряная оспа формирует стойкий иммунитет, около 3-4% людей могут перенести это заболевание повторно. Об этом в беседе с aif.ru заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, повторному заражению подвержены люди, у которых изначально не сформировался иммунитет к вирусу, либо те, кто утратил его вследствие серьёзных проблем со здоровьем.

Это те, у кого нет иммунитета или они его потеряли из-за онкологии, ВИЧ-инфекции. А в подавляющем большинстве повторное заражение ветрянкой невозможно, – объяснил Онищенко.

В России фиксируется рост числа случаев ветряной оспы, заболевание выявлено во всех регионах России. При этом основную массу заболевших (94,8%) составляют дети, тогда как на долю взрослых приходится лишь 5,2% от общего числа инфицированных.

Читайте также:
Терапевт рассказала, кому грозят опасные осложнения при ветрянке

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android