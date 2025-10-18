Эксперт рассказала, как правильно квасить капусту, чтобы не отравиться

Неправильное приготовление или хранение квашеной капусты может навредить здоровью, несмотря на все полезные свойства этого продукта. О ключевых ошибках, которых следует избегать, в беседе с Life.ru рассказала руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова. Эксперт подчёркивает, что для квашения категорически не подходит металлическая тара.

Она может вступить в реакцию с кислотами и сделать продукт ядовитым, – сказала Анищенкова.

Для засолки безопаснее использовать стеклянные банки, эмалированные кастрюли без сколов или специальные пластиковые контейнеры.

Эксперт советует выбирать позднеспелые сорта капусты — они содержат больше сахара для брожения. Использовать нужно 20-30 г соли на 1 кг овоща, а капусту утрамбовать так, чтобы сок полностью её покрывал. Квасить следует при температуре +18…+22 °C в течение 2-7 дней.

Важно следить за процессом брожения. Если появляются тёмные пятна, слизь или желтоватая пена — продукт испорчен, отметила Ольга Анищенкова.

После закваски капусту следует хранить в герметичной таре, полностью покрытой рассолом, при температуре 0…+5 °C — в холодильнике или погребе без доступа солнечного света. При соблюдении всех условий продукт может сохранять свои свойства до 7-8 месяцев.

