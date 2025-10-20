Психотерапевт назвал идеальную разницу в возрасте для длительных отношений

Какая разница в возрасте снижает риск конфликтов в паре? Для построения гармоничных и долговременных отношений она не должна превышать пяти лет. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал врач-психотерапевт, сексолог Алексей Вилков.

Как отметил эксперт, хотя чётких правил и не существует, именно такая разница считается оптимальной. Когда разница в возрасте не превышает пяти лет, у пары будет гораздо больше общих точек соприкосновения, пояснил Вилков.

Специалист выделил ключевые преимущества небольшой возрастной разницы: общий жизненный опыт, схожие ценности, одинаковый уровень физического здоровья и похожие установки на создание семьи. При этом в такой паре мужчина может быть чуть старше своей партнёрши.

Большая разница в возрасте, по словам психотерапевта, создаёт дополнительные сложности. Отчётливее видна разница во взглядах, восприятии жизненных и семейных ценностей, а также в темпераменте и физическом здоровье, отметил Вилков.

Эксперт привёл пример: после 45 лет у мужчин часто снижается либидо, в то время как женщины в 30 лет обычно переживают пик сексуальной активности. Такая дисгармония может провоцировать конфликты и увеличивать риск расставания.

При этом Вилков подчеркнул, что всегда есть счастливые исключения — пары с большой разницей в возрасте, которые достигают гармонии.

