Хирург назвал напиток, который может спровоцировать варикоз

Проблемы возникают при чрезмерном его употреблении. Кофе может способствовать развитию и прогрессированию варикозного расширения вен. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам специалиста, людям со склонностью к этому заболеванию следует с осторожностью относиться к напиткам с кофеином.

При употреблении не более трёх чашек в день проблемы обычно не возникают, но если пить кофе как воду, возможно развитие не только артериальной гипертонии, но и варикозного расширения вен нижних конечностей, — предупредил Умнов.

Эксперт объяснил, что кофеин вызывает сужение кровеносных сосудов. После употребления напитка происходит спазм, который активирует надпочечники и увеличивает выработку адреналина, приводя к повышению частоты сердечных сокращений. Кроме того, кровообращение «централизуется» — кровь от периферии перенаправляется к жизненно важным органам, таким как мозг, сердце и печень.

Таким образом, в глубоких венах нижних конечностей, помимо спазма, происходит ещё и уменьшение крови в венозном русле, что может способствовать появлению тромбоза и воспаления стенок этих сосудов, — отметил эксперт.

Кровь пытается обойти поражённые участки, используя систему поверхностных вен. Со временем это нарушает работу сосудов, соединяющих поверхностные и глубокие вены. Повреждаются клапаны, препятствующие обратному току крови, что приводит к возрастанию нагрузки на поверхностные вены. Поскольку их стенки менее упруги, чем у артерий, это провоцирует появление варикоза.

