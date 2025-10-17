Психолог рассказал, как реагировать на хамство без скандала

Нет никакой необходимости грубо вести себя в ответ. Психолог Дмитрий Чернышов в беседе с Life.ru рассказал, как остановить хамство без конфликта. По словам эксперта, хамство — это проявление слабости или неумения выстраивать здоровые отношения, основанные на ценности друг друга.

Вне зависимости от причины ваша задача — не вступать в эмоциональную игру. Сохраняйте внутреннее равновесие и управляйте эмоциями, общаясь с хамом, — приводит слова психолога источник.

Чернышов посоветовал реагировать на хамство игнорированием, расставлением чётких границ, эмпатией без вовлечения, переформулировкой, юмором или уходом из ситуации.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.