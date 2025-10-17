Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог рассказал, как реагировать на хамство без скандала

Психолог рассказал, как реагировать на хамство без скандала
Как реагировать на хамство
Аудио-версия:
Комментарии

Нет никакой необходимости грубо вести себя в ответ. Психолог Дмитрий Чернышов в беседе с Life.ru рассказал, как остановить хамство без конфликта. По словам эксперта, хамство — это проявление слабости или неумения выстраивать здоровые отношения, основанные на ценности друг друга.

Вне зависимости от причины ваша задача — не вступать в эмоциональную игру. Сохраняйте внутреннее равновесие и управляйте эмоциями, общаясь с хамом, — приводит слова психолога источник.

Чернышов посоветовал реагировать на хамство игнорированием, расставлением чётких границ, эмпатией без вовлечения, переформулировкой, юмором или уходом из ситуации.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог объяснила, как отличить осеннюю хандру от депрессии
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android