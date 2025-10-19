Скидки
Lifestyle Новости

Российские мужчины рассказали, как домашняя еда влияет на отношения

Важны ли мужчинам кулинарные навыки
Комментарии

Путь к сердцу многих мужчин действительно лежит через желудок. Опрос показал, насколько домашняя еда влияет на отношения.

По данным исследования, для 29% опрошенных мужчин важно, чтобы девушка умела хорошо готовить. А вот женщины относятся к этому фактору скорее нейтрально. 42% респонденток отметили, что кулинарные навыки мужчины не играют для них решающей роли.

48% опрошенных уверены, что оба партнёра должны равноценно вкладываться в кулинарный процесс, а умение готовить простые блюда — базовый навык.

Новости. Lifestyle
