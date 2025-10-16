Джулианна Мур раскрыла свой секретный метод тренировки мозга, проверенный годами

Актриса много лет следует этой рекомендации, которую дал ей фитнес-тренер. Инструктор порекомендовал Джулианне Мур ходить задом наперёд.

По словам Мур, такой трюк — отличная тренировка для мозга. Актриса подчеркнула, что он наиболее эффективен при подъёмах в гору.

Время от времени я хожу задом наперёд, обычно в гору. Это очень полезно для тела и мозга. В такие моменты твой мозг активно работает и пытается понять: «Ого, что это?» — поделилась актриса.

