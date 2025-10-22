Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Ортодонт рассказала, как безопасно заниматься спортом с брекетами

Ортодонт рассказала, как безопасно заниматься спортом с брекетами
Как безопасно заниматься спортом с брекетами
Аудио-версия:
Комментарии

Ношение брекет-системы не является противопоказанием для занятий спортом, однако требует соблюдения определённых мер предосторожности. Об этом «Чемпионату» рассказала ведущий ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Марьяна Барагунова.

Коррекция прикуса с помощью брекетов — это длительный процесс, который занимает от года до двух. В это время пациенту важно соблюдать рекомендации врача. Можно ли заниматься спортом, зависит от вида брекет-системы, способа её фиксации и интенсивности нагрузок, – пояснила врач.

Среди противопоказаний к установке брекетов нет запрета на физическую активность. Без ограничений можно заниматься плаванием, йогой, пилатесом, лёгкой атлетикой, гимнастикой и фитнесом. В то же время контактные и командные виды спорта — бокс, единоборства, футбол, хоккей, баскетбол — представляют серьёзный риск. Удар или падение может привести к повреждению слизистой оболочки щеки или губ, а также к поломке самой брекет-системы. Это замедляет лечение и требует внепланового визита к врачу.

Чтобы снизить риск травм, специалисты рекомендуют использовать индивидуальные защитные капы. Эластичная капа надевается поверх брекетов и защищает зубы и слизистые. Для профессиональных спортсменов нередко предлагаются лингвальные брекеты, которые фиксируются с внутренней стороны зубов и не травмируют ткани при случайном ударе.

Более удобным методом ортодонтического лечения для активных пациентов могут стать элайнеры. Это прозрачные съёмные капы. Они менее заметны, не травмируют слизистую при ударе, а главное — их можно снять на время важной тренировки или соревнований, не нарушая план лечения.

Если во время тренировки сломался замок или дуга, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, а до визита использовать ортодонтический воск для защиты от царапин, отмечает Барагунова.

Читайте также:
Можно ли в брекетах заниматься спортом? За и против
Можно ли в брекетах заниматься спортом? За и против

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android