Lifestyle Новости

Россияне активно бронируют новогодние туры в пять стран

Куда россияне поедут на новогодних каникулах
Россияне готовятся встретить праздник на побережьях. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что наши соотечественники активно бронируют новогодние туры в пять стран.

В рейтинге фаворитов путешественников: ОАЭ, Египет, Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланка. Объединённые Арабские Эмираты оказались на первом месте по популярности — на них приходится от 21% до 29% всех бронирований.

Чуть меньший интерес путешественники проявляют к Таиланду — количество бронирований туров туда варьируется в пределах 16-25%. На третьем месте — Египет. Встретить Новый год там собираются от 16% до 23% туристов, уже забронировавших перелёт и проживание.

