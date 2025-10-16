Россиянам назвали самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году

Лучше всего уходить на отдых весной, летом и осенью. Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин в беседе с ТАСС назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году.

Самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль. Немного хуже будет апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. Чуть лучше — май и февраль. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время, — сказал эксперт.

По словам Южалина, остальные месяцы считаются «средними». Для определения выгодности использования отпуска, нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней дневной заработной платой.

