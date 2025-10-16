Врач назвала простой способ борьбы с хронической усталостью в офисе

Многочасовая сидячая работа ведёт к хронической усталости. Эффективный способ борьбы с этим состоянием в беседе с NEWS.ru назвала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

По словам врача, сидячий образ жизни вызывает застой крови, нарушение кровоснабжения и провоцирует головные боли, гипертонию и проблемы со сном. В совокупности это приводит к синдрому хронической усталости и снижению трудоспособности.

Однако избежать этого довольно просто. Каждые полтора-два часа необходимо делать перерывы в работе, выпивать стакан тёплой воды и приступать к физической зарядке, – отметила Малиновская.

Начинать разминку следует с гимнастики для глаз: движения в разные стороны, быстрое моргание в течение минуты, зажмуривания. Затем нужно разгрузить позвоночник — сделать наклоны головы для шейно-воротниковой зоны, подъёмы и опускания рук для грудного отдела, а также наклоны для поясницы.

Кроме того, Малиновская рекомендует отказаться от фастфуда и полуфабрикатов в пользу богатых клетчаткой овощей и фруктов и регулярно проходить диспансеризацию.

