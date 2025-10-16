Скидки
Lifestyle Новости

Ортодонт раскрыла неожиданную связь между прикусом и частыми простудами

Ортодонт раскрыла неожиданную связь между прикусом и частыми простудами
Связь между прикусом и частыми простудами
Частые простудные заболевания и гайморит могут быть связаны не только с переохлаждением или ослабленным иммунитетом, но и с неправильным прикусом. Об этом в беседе с порталом «Чемпионат» рассказала заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

По словам специалиста, нарушения прикуса создают препятствия для нормального носового дыхания, вынуждая человека дышать ртом. Это, в свою очередь, повышает риск попадания инфекции в дыхательные пути.

Ротовое дыхание не обеспечивает должной фильтрации и увлажнения воздуха. В результате возбудители инфекций легче проникают в дыхательные пути и провоцируют воспалительные процессы, – подчеркнула Радько.

Нарушения прикуса могут сужать носовые ходы и препятствовать вентиляции гайморовых пазух. Чаще всего встречаются три варианта:

  • открытый прикус — передние зубы не смыкаются, остаётся щель, из-за чего может формироваться привычка дышать ртом;
  • перекрёстный прикус — зубы перекрывают друг друга под неправильным углом, что затрудняет дыхание через нос;
  • сужение челюсти — уменьшает объём гайморовых пазух, нарушает их вентиляцию и повышает риск воспалений.

При частых повторяющихся простудах и гайморитах врач рекомендует начинать с визита к терапевту, затем обратиться к ЛОРу, а при необходимости — и к ортодонту. Комплексный подход специалистов позволяет не только снять воспаление, но и устранить его первопричину — патологии прикуса.

