Учёные определили точный возраст, когда начинается старение организма

Учёные определили точный возраст, когда начинается старение организма
Аудио-версия:
Комментарии

Старение запускается не постепенно. Немецкие учёные определили ключевой молекулярный механизм и точный возраст, когда в организме человека начинается процесс биологического старения. Их исследование опубликовано в журнале Aging-US.

Специалисты проанализировали образцы крови 280 человек в возрасте от рождения до 18 лет. Основное внимание они уделили рибосомной ДНК (рДНК) — критически важному участку генома, от которого зависит жизнеспособность клеток.

Исследование показало, что до момента полового созревания организм активно поддерживает работу рДНК в «молодом» состоянии: число активных, неметилированных копий даже немного возрастает. Метилирование — это процесс, при котором к гену присоединяются химические метки, «отключающие» его активность.

Однако у взрослых наблюдается противоположная картина: с возрастом уровень метилирования рДНК повышается, а количество её активных копий сокращается. Эти изменения, по словам учёных, являются надёжным биомаркером клеточного старения.

Открытие подтверждает теорию о том, что биологическое старение — это не непрерывный процесс, а запрограммированный механизм, который «включается» после того, как организм выполнил свою репродуктивную функцию.

Отметим, что завершение полового созревания у людей наступает в разном возрасте. У девочек это, как правило, 16-17 лет, у мальчиков — 18-19 лет.

Комментарии
