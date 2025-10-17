Скидки
Метеоролог назвала самые пасмурные месяцы в году

Середина осени — самый пасмурный период года в России, когда солнечные дни становятся редкостью. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, октябрь и ноябрь являются самыми тёмными месяцами в году. Солнце появляется на небе лишь при установлении на территории страны определённого погодного режима.

Солнце выглядывает, только когда погоду определяет антициклон, когда устанавливается холодная, морозная погода. Сейчас идут дожди, и солнечную погоду ждать не стоит, – объяснила Позднякова.
