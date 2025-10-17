Скидки
16-летний мальчик стал самым юным пилотом, совершившим кругосветный полёт

Байрон Уоллер
Комментарии

Подросток из Австралии мечтал войти в историю авиации. Байрон Уоллер отправился в путешествие на легкомоторном самолёте 9 августа.

За два месяца он провёл 240 часов в воздухе, преодолел 45 тыс. км, сделал 40 остановок и посетил 19 стран. Свой 16-й день рождения Байрон встретил, пролетая над Фиджи.

Я вошёл в историю авиации и смог показать людям, что они тоже могут делать то, что хотят, — высказался Уоллер.

Рекорд Байрона ожидает официальной ратификации Всемирной федерации аэропортов.

Комментарии
