Психолог объяснила, почему после 50 лет хочется всё начать заново

После 50 лет жизнь только начинается
Период после 50 лет современные психологи называют не кризисом, а вторым взрослением или синдромом второй молодости. В отличие от предыдущих поколений, для которых этот возраст ассоциировался с завершением активной жизни, сегодня он становится своего рода экватором, открывающим новые возможности. Об этом в беседе с Life.ru рассказала психолог Юлия Куликова-Цай.

По словам эксперта, это связано с увеличением продолжительности жизни и новыми данными о нейропластичности мозга, который сохраняет способность к изменениям.

После 50 снижается фон социального давления — дети выросли, планы выполнены, статус устоялся. Освобождается пространство для вопросов, которые раньше казались роскошью: чего я действительно хочу? Ради чего просыпаюсь по утрам? – говорит психолог.

В этом возрасте, как пояснила эксперт, человек становится более избирательным. Тревожность уменьшается, а аналитические способности и концентрация, напротив, возрастают. Желание «всё начать заново» рождается не из-за неудавшейся жизни, а из осознания её ценности.

Человек, проживший половину жизни, перестаёт подменять смысл скоростью. Осознание конечности перестаёт пугать — оно делает время ценным. Отсюда желание «начать заново»: не потому что жизнь не удалась, а потому что теперь она, наконец, становится своей, – подчеркивает Куликова-Цай.
