44-летняя Натали Портман похвасталась идеальными ногами на премьере

Комментарии

Актриса прошлась по ковровой дорожке в Париже. Натали Портман посетила премьеру фильма «Арко» во Франции. Для выхода в свет она выбрала образ с короткой юбкой.

На фото Натали в джинсовой мини, летящей блузке и туфлях на небольшом каблуке. Всё внимание публики приковали ноги 44-летней актрисы.

Фото: Edward Berthelot/WireImage

«Она в курсе, что со времён её роли балерины прошло 15 лет?», «Годы идут, а она всё такая же идеальная статуэтка», — пишут поклонники под фото с Натали.

