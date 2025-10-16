Скидки
Меган Маркл показала, как делает повседневный макияж

Меган Маркл
Аудио-версия:
Актриса — сторонница естественности. Меган Маркл показала, как делает «макияж без макияжа». Она отметила, что главным этапом процесса для неё является нанесение тона.

Меган предпочитает лёгкие кремовые тональные основы, которые не забивают поры и не подчёркивают морщины. Ещё один важный продукт — румяна. Маркл использует персиковые и розовые оттенки.

Фото: Из личного архива Меган Маркл

На губы Меган наносит кремовую помаду, которая совпадает по оттенку с румянами. Иногда она пользуется лайфхаком, превращая румяна в продукт для щёк и губ одновременно.

Маркл подчеркнула, что сейчас в тренде натуральность. Она отметила, что в последнее время женщины стали менее зависимы от яркого макияжа.

