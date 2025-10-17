Эксперт назвал овощи с высоким содержанием сахара

Когда речь заходит о сахаре, многие представляют себе конфеты и пирожные, однако его источником могут быть и овощи. Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский в беседе с aif.ru объяснил, в каких овощах содержится больше всего натуральных сахаров.

Эксперт подчёркивает, что сахар в овощах — это натуральные соединения (глюкоза, фруктоза и сахароза). Они являются источником энергии для самого растения. При их употреблении мы получаем клетчатку, витамины, антиоксиданты и минералы, которые замедляют усвоение сахара, пояснил Сокольский. Это делает такой сахар гораздо более полезным для организма, чем тот, что содержится в кондитерских изделиях.

Специалист составил список овощей с высоким содержанием сахара.

Свёкла. Лидер рейтинга, в варёном виде содержание сахара может достигать 6-8 г на 100 г. Морковь. Становится особенно сладкой после термической обработки. Содержит около 4-5 г сахара на 100 г. Тыква. Многие зимние сорта богаты сахарами (до 3-5 г на 100 г), что делает её популярной основой для десертов. Кукуруза. В 100 г зёрен может содержаться до 4-5 г сахарозы. Лук репчатый. При тушении или жарке его натуральные сахара карамелизуются. В сыром виде в нём около 4 г сахара на 100 г. Чеснок. Несмотря на остроту, содержит большое количество сахаров, которые раскрываются при запекании. Помидоры черри. Чем мельче сорт, тем слаще плоды. Черри могут содержать до 3,5-4 г сахара на 100 г.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.