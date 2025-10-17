Скидки
Эксперт назвал овощи с высоким содержанием сахара

Овощи с высоким содержанием сахара
Когда речь заходит о сахаре, многие представляют себе конфеты и пирожные, однако его источником могут быть и овощи. Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский в беседе с aif.ru объяснил, в каких овощах содержится больше всего натуральных сахаров.

Эксперт подчёркивает, что сахар в овощах — это натуральные соединения (глюкоза, фруктоза и сахароза). Они являются источником энергии для самого растения. При их употреблении мы получаем клетчатку, витамины, антиоксиданты и минералы, которые замедляют усвоение сахара, пояснил Сокольский. Это делает такой сахар гораздо более полезным для организма, чем тот, что содержится в кондитерских изделиях.

Специалист составил список овощей с высоким содержанием сахара.

  1. Свёкла. Лидер рейтинга, в варёном виде содержание сахара может достигать 6-8 г на 100 г.
  2. Морковь. Становится особенно сладкой после термической обработки. Содержит около 4-5 г сахара на 100 г.
  3. Тыква. Многие зимние сорта богаты сахарами (до 3-5 г на 100 г), что делает её популярной основой для десертов.
  4. Кукуруза. В 100 г зёрен может содержаться до 4-5 г сахарозы.
  5. Лук репчатый. При тушении или жарке его натуральные сахара карамелизуются. В сыром виде в нём около 4 г сахара на 100 г.
  6. Чеснок. Несмотря на остроту, содержит большое количество сахаров, которые раскрываются при запекании.
  7. Помидоры черри. Чем мельче сорт, тем слаще плоды. Черри могут содержать до 3,5-4 г сахара на 100 г.
