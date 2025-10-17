Скидки
Академик Онищенко назвал причины затяжного кашля

Затяжной кашель, который не проходит несколько недель, может быть сигналом серьёзных заболеваний, а не просто последствием простуды. Об этом в беседе с Life.ru предупредил известный эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Эксперт пояснил, что причины длительного кашля могут быть разными. Одной из классических, но часто недооценённых причин является коклюш, для которого характерны продолжительные приступы ночного кашля. У курильщиков хронический кашель часто связан с развитием хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и является попыткой организма очистить бронхи.

Среди других причин академик назвал аллергические реакции, сопровождающиеся обильными выделениями из носа, а также общее раздражение дыхательных путей.

Специалист призвал не заниматься самолечением и не подавлять кашель без понимания его причины.

