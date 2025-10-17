Получить разрешение на въезд станет проще. Япония планирует открыть визовые центры в России. За последний год поток туристов в страну значительно вырос, наши соотечественники часами стоят в очередях, чтобы подать документы.

Открытие визовых центров значительно снизит нагрузку на посольство в Москве и консульство в Санкт-Петербурге. Предполагается, что это произойдёт уже в 2026 году.

Посольство Японии сообщило о старте поисков агентства, которое возьмёт на себя все организационные вопросы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Турэксперт назвала самый бюджетный курорт Турции