Главная Lifestyle Новости

Эксперты подсчитали, как за год изменился Индекс бутерброда в России

Эксперты подсчитали, как за год изменился индекс бутерброда в России
Как изменились цены на популярные бутерброды
Комментарии

Аналитики выяснили, как изменились цены на основные ингредиенты для бутербродов за год. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на слова экономиста Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко.

По его словам, сильнее всего выросли в цене базовые продукты. Так, сливочное масло подорожало на 35%, а лососёвая икра — на 41%. Не остались в стороне и более доступные ингредиенты: ржаной хлеб подорожал на 17,5%, а сыр — на 13,8%.

Эти изменения напрямую отразились на стоимости готовых бутербродов. Так, бутерброд с икрой стал самым дорогим угощением, его цена теперь достигает 229 рублей. Бутерброд с докторской колбасой в зависимости от производителя обойдётся от 65 до 134 рублей, с маслом и сыром — от 64 до 106 рублей, со шпротами — от 51,75 до 61,25 рубля.

Даже простой бутерброд со сливочным маслом подорожал и теперь стоит около 31,75-41,25 рубля.

Комментарии
