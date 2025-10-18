Эксперты подсчитали, как за год изменился индекс бутерброда в России

Аналитики выяснили, как изменились цены на основные ингредиенты для бутербродов за год. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на слова экономиста Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко.

По его словам, сильнее всего выросли в цене базовые продукты. Так, сливочное масло подорожало на 35%, а лососёвая икра — на 41%. Не остались в стороне и более доступные ингредиенты: ржаной хлеб подорожал на 17,5%, а сыр — на 13,8%.

Эти изменения напрямую отразились на стоимости готовых бутербродов. Так, бутерброд с икрой стал самым дорогим угощением, его цена теперь достигает 229 рублей. Бутерброд с докторской колбасой в зависимости от производителя обойдётся от 65 до 134 рублей, с маслом и сыром — от 64 до 106 рублей, со шпротами — от 51,75 до 61,25 рубля.

Даже простой бутерброд со сливочным маслом подорожал и теперь стоит около 31,75-41,25 рубля.

Читайте также: Россиян ждёт резкий рост цен на овощи в октябре

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.