Ким Кардашьян рассказала, сколько тратит на уход за собой

Ким Кардашьян
Телезвезда не жалеет средств. Ким Кардашьян раскрыла траты на уход за собой. По словам бизнесвумен, она тратит около $ 1 млн (примерно 79 млн рублей) в год на различные процедуры и косметику.

Ким подчеркнула, что полностью довольна результатом таких трат. Кардашьян привела в пример свои волосы, которые, как она утверждает, находятся в идеальном состоянии.

Мои волосы не из дешёвых. Они у меня действительно хорошие, — сказала Кардашьян.

