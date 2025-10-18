Скидки
Гонка Героев впервые пройдёт в Дагестане 25 октября

На старт выйдут 2,5 тыс. участников. 25 октября на территории экопарка Эрпели в Буйнакском районе пройдёт первый в истории Дагестана забег с препятствиями – «Гонка Героев» от организатора спортивных массовых мероприятий «Лиги Героев». Старт состоится при поддержке Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

Принять участие в гонке может любой желающий старше 18 лет в формате массового старта. Атлетам предстоит преодолеть трассу длиной 7,5 км и 28 препятствий, среди которых рукоходы разной сложности, водные преграды, вертикальные заборы и многие другие. Помимо «Гонки Героев», 25 октября в экопарке Эрпели около 800 участников поборются за победу в турнире по армрестлингу.

В воскресенье, 26 октября, более тысячи любителей спорта выйдут на старт трейла – забега по пересечённой местности. На выбор доступны дистанции на 1, 5, 10 и 20 км. Участие в трейле могут принять спортсмены с любым уровнем подготовки.

На трассе, которая будет проложена в экопарке Эрпели, есть множество природных преград – подъёмов и спусков, лесных троп, развилок и других естественных препятствий. Кроме того, 26 октября экопарк Эрпели соберёт 2 тыс. любителей спортивного ориентирования на турнир по этой дисциплине.

Для гостей также будут работать патриотические площадки с разнообразными активностями. Среди них: выставка исторического оружия и предметов времён Великой Отечественной войны, турнир по лазертагу, передвижной тир, турнир по стрельбе из лука и многое другое.

