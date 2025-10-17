Как прошло модное шоу Victoria’s Secret — 2025 в Нью-Йорке: фото

Легендарные «ангелы» вернулись. В Нью-Йорке состоялось ежегодное модное шоу Victoria’s Secret. На подиум вышли десятки супермоделей, которые представили новую коллекцию бренда.

В этот раз в шоу приняли участие Эмили Ратаковски, Белла Хадид, Адриана Лима, Ирина Шейк, Кэндис Свейнпол, Алессандра Амбросио и другие. Бренд вновь отошёл от курса на бодипозитив, однако по подиуму в рамках шоу также прошлась plus-size модель Эшли Грэм. Нести ангельские крылья организаторы доверили Белле Хадид и Адриане Лиме.

На подиум вышла и баскетболистка Энджел Риз, выступающая за команду женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Чикаго Скай» на позиции форварда. Она стала первой профессиональной спортсменкой, принявшей участие в шоу бренда.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.