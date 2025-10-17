Скидки
Кросс-полумарафон «Одинцово RUN» пройдёт 18 октября

Событие станет заключительным стартом серии забегов Суперлиги Подмосковья. 18 октября состоится кросс-полумарафон «Одинцово RUN». Участники старта соберутся в Спортивном парке отдыха им. Ларисы Лазутиной.

Организаторы подготовили для спортсменов дистанции на 3, 5, 10, 21,1 км. Юные бегуны также смогут попробовать свои силы на дистанциях 300 и 600 м. Трассы проложены по асфальту, крошке и щепе.

Участникам кросса-полумарафона буду выданы чипы для индивидуального хронометража (кроме дисциплины 3 км), номер, пакет для камеры хранения и наклейка для него. Регистрация на мероприятие ещё открыта.

