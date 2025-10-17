Скидки
Пятый этап «Триатлона на Кубок губернатора Санкт-Петербурга» пройдёт 18 октября

Пятый этап «Триатлона на Кубок губернатора Санкт-Петербурга» пройдёт 18 октября
Кубок Губернатора Санкт-Петербурга
Аудио-версия:
Комментарии

Межсезонные соревнования обещают быть масштабными. 18 октября состоится пятый этап «Триатлона на Кубок губернатора Санкт-Петербурга». В программе — суперспринт, эстафета, велогонка на 20 и 30 км, детский забег.

Участники суперспринта преодолеют 300 м в закрытом бассейне на Крестовском острове, проедут 8 км на велосипеде в легкоатлетическом манеже и пробегут 2 км по беговым дорожкам манежа (10,5 кругов по 200 м).

Победители получат подарки от организаторов и партнёров в абсолюте и возрастных категориях. Все финишёры удостоятся памятных медалей. Участвовать можно как индивидуально, так и в командном формате.

Комментарии
