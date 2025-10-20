Скидки
Lifestyle Новости

В Подмосковье прошёл кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN»

В Подмосковье прошёл кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN»
Кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN»
Аудио-версия:
Комментарии

Событие собрало более 1000 участников. В Подмосковье состоялся кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN». Площадкой для стартов стал Спортивный парк отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной.

Спортсмены преодолели дистанции на 5, 10, 21,1 км. Юные бегуны также попробовали свои силы на дистанциях 300 и 600 м. Трассы были проложены по асфальту, крошке и щепе.

Результаты соревнований

300 м

  1. Иван Долонько — 00:59.
  2. Олег Бархоткин — 01:00.
  3. Александр Писака — 01:03.

600 м

  1. Таисия Гaлкинa — 02:11.
  2. Захар Харламов-Завада — 02:14.
  3. Арсений Дроздов — 02:15.

5 км

  1. Александр Селезнёв — 16:19.
  2. Павел Куприянов — 16:33.
  3. Михаил Ванин — 17:57.

10 км

  1. Андрей Волков — 34:46.
  2. Станислав Юхнович — 36:44.
  3. Дмитрий Анисимов — 37:14.

21,1 км

  1. Виталий Логинов — 01:15:21.
  2. Илья Кочетыгов — 01:16:13.
  3. Павел Распопов — 01:17:20.

Комментарии
