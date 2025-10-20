В Роскачестве назвали самое опасное место для хранения картофеля в квартире

Специалисты предупредили россиян об одной распространённой ошибке при хранении картофеля в домашних условиях. Как отметили в Роскачестве в беседе с Life.ru, одним из самых неподходящих мест в квартире является пространство под кухонной раковиной.

Как пояснили в ведомстве, именно под раковиной часто наблюдается повышенная влажность, недостаточная циркуляция воздуха и неподходящая температура, особенно если рядом расположены трубы с горячей водой. Эти условия способствуют быстрому прорастанию клубней и запускают процессы гниения.

Идеальной для хранения картофеля считается среда, обеспечивающая три ключевых фактора: темнота, прохлада и хорошая вентиляция. Оптимальный температурный режим — от +2 до +6 °C.

Для хранения в квартире специалисты рекомендуют выбирать максимально прохладное, сухое и тёмное место. Подойдут кладовка или закрытый шкаф на утеплённом балконе. Важно использовать дышащую тару: сетчатые мешки, деревянные или пластиковые ящики с щелями, которые обеспечат необходимую вентиляцию.

Также в Роскачестве напомнили, как выбрать качественный картофель. Клубни должны быть сухими, чистыми и плотными, без ростков, дефектов и особенно без зелёных участков, содержащих токсичный соланин.

