Главная Lifestyle Новости

Пятый этап «Триатлона на Кубок губернатора Санкт-Петербурга» прошёл 18 октября

«Триатлон на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортсмены участвовали как в индивидуальном, так и в командном формате. Пятый этап «Триатлона на Кубок губернатора Санкт-Петербурга» прошёл на Крестовском острове.

Участники суперспринта преодолели 300 м в закрытом бассейне, проехали 8 км на велосипеде в легкоатлетическом манеже и пробежали 2 км по дорожкам (10,5 кругов по 200 м).

Результаты соревнований

Мужчины (суперспринт)

  1. Андрей Плотников — 22:56.
  2. Дмитрий Колесов — 23:01.
  3. Ярослав Строганов — 23:08.

Женщины (суперспринт)

  1. Марина Рябинина — 25:26.
  2. Ульяна Слипченко — 25:40.
  3. Валерия Яковлева — 27:34.

Эстафета

  1. Таурас-Фитнес — 23:38.
  2. VK Triathlon — 23:57.
  3. VK Team — 25:26.

