Пятый этап «Триатлона на Кубок губернатора Санкт-Петербурга» прошёл 18 октября
Спортсмены участвовали как в индивидуальном, так и в командном формате. Пятый этап «Триатлона на Кубок губернатора Санкт-Петербурга» прошёл на Крестовском острове.
Участники суперспринта преодолели 300 м в закрытом бассейне, проехали 8 км на велосипеде в легкоатлетическом манеже и пробежали 2 км по дорожкам (10,5 кругов по 200 м).
Результаты соревнований
Мужчины (суперспринт)
- Андрей Плотников — 22:56.
- Дмитрий Колесов — 23:01.
- Ярослав Строганов — 23:08.
Женщины (суперспринт)
- Марина Рябинина — 25:26.
- Ульяна Слипченко — 25:40.
- Валерия Яковлева — 27:34.
Эстафета
- Таурас-Фитнес — 23:38.
- VK Triathlon — 23:57.
- VK Team — 25:26.
