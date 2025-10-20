Пятый этап «Триатлона на Кубок губернатора Санкт-Петербурга» прошёл 18 октября

Спортсмены участвовали как в индивидуальном, так и в командном формате. Пятый этап «Триатлона на Кубок губернатора Санкт-Петербурга» прошёл на Крестовском острове.

Участники суперспринта преодолели 300 м в закрытом бассейне, проехали 8 км на велосипеде в легкоатлетическом манеже и пробежали 2 км по дорожкам (10,5 кругов по 200 м).

Результаты соревнований

Мужчины (суперспринт)

Андрей Плотников — 22:56. Дмитрий Колесов — 23:01. Ярослав Строганов — 23:08.

Женщины (суперспринт)

Марина Рябинина — 25:26. Ульяна Слипченко — 25:40. Валерия Яковлева — 27:34.

Эстафета

Таурас-Фитнес — 23:38. VK Triathlon — 23:57. VK Team — 25:26.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Гонка Героев впервые пройдёт в Дагестане 25 октября