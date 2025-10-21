Скидки
«Карстовый трейл» пройдёт в Башкирии 25 октября

Уникальность старта заключается в отсутствии полноценной разметки маршрута. 25 октября в геопарке Торатау в Ишимбайском районе Башкирской республики состоится IX горный забег «Карстовый трейл».

Организаторы подготовили для участников дистанции на 6, 12, 21, 65 км. Попробовать свои силы смогут также и юные спортсмены. Им доступен маршрут протяжённостью 800 м.

Участники преодолеют дистанцию с помощью собственной навигации по треку, предоставленному организатором. На маршруте будут контрольные пункты и пункты питания, в которых спортсмены обязаны самостоятельно произвести отметку электронным чипом, предоставленным организатором.

