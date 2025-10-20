Скидки
Международный фестиваль спортивного кино пройдёт в Москве с 23 по 28 октября

Событие состоится при поддержке министерства культуры Российской Федерации и департамента спорта Москвы, а возглавит его трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. В этом году на участие было подано более 100 заявок.

В списке претендентов на победу кинематографисты из разных регионов России, а также из
Индии, Сербии, Турции, Ирана и Южной Кореи. В программе фестиваля — документальные, игровые и анимационные фильмы, короткий и полный метр, а также сериальные проекты.

Показы конкурсных картин пройдут в кинотеатре «Октябрь» с 23 по 28 октября. Гости смогут посетить сеансы художественных, документальных и анимационных лент бесплатно. Также в рамках фестиваля состоятся творческие встречи, мастер-классы и дискуссии.

