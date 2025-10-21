Скидки
Академик РАН оценил сроки появления «вакцины от стресса»

Препарат для борьбы со стрессом сейчас проходит клинические испытания. Он станет доступен для пациентов не ранее, чем через пять-семь лет, сообщил в разговоре с NEWS.ru академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Препарат разработали учёные из университетов Осаки, Тоямы, Хиросимы и Кагосимы. Они создали новое вещество PA-915, которое, как предполагается, может лечь в основу быстродействующих антидепрессантов.

«Пока что препарат от стресса испытан только на мышах. Как правило, проходит от пяти до семи лет, прежде чем любое лекарство начинают использовать люди. Поэтому говорить о том, что препарат от стресса появится завтра, — рано», — пояснил Онищенко.

Академик также уточнил природу нового вещества, отметив, что его действие связывают с кетамином, используемым в анестезиологии.

«Это не вакцина. Видимо, всё-таки речь идёт не об иммунобиологическом препарате», — подчеркнул он.

