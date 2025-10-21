Дженнифер Энистон заявила, что только с возрастом стала уважать своё тело

Актриса научилась безусловной любви к себе. Дженнифер Энистон в новом интервью высказалась о важности бережного отношения к своему телу. Она призналась, что только с возрастом осознала, насколько важно ценить его.

Действительно стоит уважать то, как выглядит твоё тело. С годами я стала намного лучше это понимать и прислушиваться к себе, — высказалась Дженнифер.

Энистон отметила, что важно не игнорировать потребности организма, давать себе отдых. При этом не стоит испытывать чувство вины, поскольку это естественный процесс заботы о себе.

