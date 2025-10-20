Росстат назвал средний рост и вес мужчин и женщин

Специалисты составили демографический портрет среднестатистического россиянина. Аналитики Росстата проанализировали данные за 2024 год, передаёт РБК.

Согласно отчёту, средний рост мужчины в России составляет 162,9 см, а женщины — 159,5 см. Что касается веса, мужчины в среднем весят 74,1 кг, а женщины — 67 кг.

Напомним, ранее «Чемпионат» писал, сколько должны весить мужчина и женщина в своём возрасте. Одним из самых известных способов узнать это является метод Лоренца. Согласно этой формуле, нормальная масса человека при росте 159,9 см должна составлять примерно 55 кг, при росте 162,9 см — 56,5 кг.

Средний возраст жителя страны составляет 41 год, при этом мужское население в среднем моложе (38 лет), а женское — старше (43 года). Соотношение полов в стране неравномерное: на 54% женщин приходится 46% мужчин.

Данные Росстата также пролили свет на досуг россиян. Самым популярным видом отдыха оказался просмотр телепередач и фильмов — его предпочитают 77,9% опрошенных. Общение с друзьями занимает второе место (70,6%), а половина населения (50,2%) проводит время за гаджетами. При этом подавляющее большинство граждан (88,9%) активно пользуются интернетом.

