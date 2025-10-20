Скидки
«Арена марафон» пройдёт в Санкт-Петербурге 26 октября
«Арена марафон»
Старт входит в Клубное Первенство ПушкинРан на 10 км (заключительный IV этап). 26 октября в Санкт-Петербурге пройдёт «Арена марафон».

Участники могут выбрать дистанции 42,2 км (4 круга), 21,1 км (2 круга), 10 км (1 круг), 5 км (1 круг). На финише каждого спортсмена ждёт памятная медаль.

Старт и финиш забегов – на Крестовском острове, рядом со стадионом «Газпром Арена». Маршруты проходят по территории Приморского парка Победы и Парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Кроме того, в день забега в КСК «Арена» откроется Территория счастливого детства с активностями для ребят от 4 до 11 лет.

