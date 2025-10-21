Полумарафон «Русский Север» пройдёт в Вологодской области 25 октября

Забег состоится в городе Кириллов, расположенном в самом сердце Русского Севера. Мероприятие станет отличной возможностью насладиться осенними пейзажами как для любителей бега, так и для профессиональных спортсменов.

Участникам предлагается дистанция на выбор: 2, 5, 10, 21,1 км для взрослых, а также 500 и 1000 м для детей. Маршруты сопровождаются видами на природу, старинные здания, храмы и монастыри.

Спортсмены получат стартовый номер, талон на горячее питание (10 км и 21 км), электронный сертификат участника и подарки от партнёров.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.