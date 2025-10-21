Эксперт объяснил, сколько кефира можно пить без вреда для здоровья

При употреблении кефира нужно соблюдать умеренность. Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский в беседе с aif.ru назвал суточную норму кисломолочного напитка.

По словам эксперта, для большинства здоровых взрослых оптимальной нормой являются 200-400 мл кефира в день — примерно один-два стандартных стакана. Однако эта доза не универсальна и зависит от нескольких факторов.

«Если вы раньше не пили кефир регулярно или у вас чувствительный желудок, начинайте со 100 мл (полстакана) в день. Это позволит микрофлоре кишечника мягко адаптироваться к новым пробиотикам», — рекомендует Сокольский.

Специалист выделил ключевые факторы, влияющие на индивидуальную норму. Так, для поддержания здоровья достаточно одного стакана (200-250 мл) в день. После приёма антибиотиков для восстановления микрофлоры дозу можно увеличить до 400-450 мл, предварительно проконсультировавшись с врачом. Детям кефир можно вводить с восьми-девяти месяцев, начиная с 20-30 мл в день.

Специалист отметил, что при заболеваниях ЖКТ в стадии обострения кефир может быть противопоказан. Превышение индивидуальной нормы может привести к дискомфорту в желудочно-кишечном тракте, обострению хронических заболеваний или вызвать реакцию при непереносимости лактозы.

Игорь Сокольский также посоветовал выбирать «живой» кефир со сроком хранения до 5-10 дней и обращать внимание на свежесть: свежий кефир (одни-двое суток) обладает слабительным эффектом, а «старый» (трое и более суток) — крепит.

