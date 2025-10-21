Скидки
Эксперт назвал самый полезный способ приготовления тыквы

Тыква может стать настоящим витаминным коктейлем для организма, если знать правильный способ её приготовления. Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский в беседе с aif.ru рассказал, какие методы позволяют сохранить максимальную пользу этого продукта.

Как отметил эксперт, тыква содержит рекордное количество бета-каротина (провитамин А), витаминов С и Е, калия, магния и клетчатки. Способ приготовления напрямую влияет на то, сколько витаминов останется в готовом блюде, подчеркнул Сокольский.

Специалист выделил три наиболее полезных способа приготовления тыквы.

  1. Запекание в духовке. Этот метод признан чемпионом по сохранению пользы. При температуре ниже 180 °C минимизируется потеря нутриентов, особенно бета-каротина и витамина Е. Блюдо получается сладким без добавления сахара благодаря карамелизации натуральных сахаров, а также остаётся низкокалорийным.
  2. Употребление в сыром виде. Свежая мякоть сохраняет все витамины и ферменты в неизменном виде, особенно витамин С, который разрушается при нагревании. Сырую тыкву можно натереть на тёрке и добавлять в салаты или использовать для смузи.
  3. Варка и приготовление на пару. Эти способы идеальны для диетического и детского питания, поскольку варёная тыква легко усваивается организмом. Из неё получаются нежные крем-супы, пюре и каши.
