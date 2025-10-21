Скидки
Диетолог рассказала, кому особенно рекомендуется клюква

Некоторым людям особенно важно включать эту ягоду в рацион. Врач-диетолог Татьяна Залётова сообщила, что клюква обладает мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием.

Как пояснила эксперт в беседе с aif.ru, уникальные свойства клюквы связаны с содержанием проантоцианидов — веществ, которые предотвращают прилипание бактерий к стенкам мочевыводящих путей и желудка. «Это главное оружие против цистита и уретрита», – сказала Залётова.

Кроме того, в клюкве содержится флавоноид кверцетин, который вместе с витамином С укрепляет стенки сосудов и борется с окислительным стрессом. Органические кислоты в составе ягоды обладают антисептическими свойствами и улучшают пищеварение.

«Клюква помогает бороться не только с бактериями мочевыводящих путей, но и с бактериями в ротовой полости, снижая риск кариеса и болезней дёсен. И даже с некоторыми вирусами. Например, может уменьшать частоту герпетических высыпаний», — добавила диетолог.

Специалист рекомендует включать клюкву в рацион людям с хроническими инфекциями мочевыводящих путей, с проблемами полости рта, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тем, кто часто болеет ОРВИ.

При этом врач предупредила, что при мочекаменной болезни, обусловленной оксалатными камнями, клюкву следует употреблять с осторожностью и только после консультации с врачом.

