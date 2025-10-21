Перелом при завязывании шнурков: врач назвала группы риска по остеопорозу

Остеопороз, заболевание, которое годами развивается без боли и симптомов, входит в четвёрку самых распространённых неинфекционных болезней в мире. Как защититься от этой «тихой эпидемии», рассказала кандидат медицинских наук Ольга Уланкина.

По словам специалиста, остеопороз делает кости хрупкими, и перелом может случиться от минимального воздействия — даже при наклоне, чтобы завязать шнурки.

«Чаще всего страдают позвонки, шейка бедра и лучевая кость. Перелом шейки бедра — один из самых сложных вариантов. Восстановление после него сложное, а у некоторых пациентов подвижность так и не возвращается», — предупредила Уланкина в беседе с URA.RU.

В группе повышенного риска находятся женщины после наступления менопаузы, мужчины старше 50 лет, люди с наследственной предрасположенностью, эндокринными заболеваниями и недостатком витамина D.

