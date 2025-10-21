Скидки
Россиян ждёт шестидневная рабочая неделя

В последнюю неделю октября жители страны будут работать шесть дней подряд. Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова депутата Госдумы Светланы Бессараб, это позволит оптимально использовать рабочие и выходные дни в преддверии ноябрьских праздников.

Согласно утверждённому графику, россияне будут работать с понедельника, 27 октября, по субботу, 1 ноября, включительно. Затем будут три выходных подряд: воскресенье, понедельник и вторник — 2, 3 и 4 ноября соответственно.

Эти праздники станут последними в 2025 году с дополнительным выходным. Далее будут уже новогодние каникулы, которые, по словам министра труда Антона Котякова, продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

