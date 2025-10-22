Скидки
«Индекс Оливье»: во сколько обойдётся главный новогодний салат в 2025 году?

Стоимость ингедиентов выросла. Приготовление главного новогоднего салата россиян в 2025 году обойдётся в среднем в 701 рубль. «Индекс оливье» представил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

По расчётам эксперта, проведённым для Life.ru, стоимость набора продуктов для салата на четверых человек за год выросла на 100 рублей — с 601 рубля в 2024 году до 701 рубля в текущем. Большую долю в итоговой цене традиционно составляет варёная колбаса (244 рубля за 400 граммов), за которой следуют маринованные огурцы (155 рублей) и консервированный горошек (100 рублей).

При этом, как отмечает Щербаченко, рост стоимости «индекса оливье» составил лишь 2,5%, что значительно ниже общего уровня инфляции в России, который за аналогичный период достиг 7,98%.

Такой дисбаланс объясняется заметным снижением цен на часть ключевых ингредиентов: яйца подешевели на 14,35%, картофель — на 9%, а морковь — на 4%. В то же время майонез подорожал на 7%, а варёная колбаса — на 5,74%.

