Уссури-трейл — 2025: дата проведения, маршрут, дистанции

«Уссури-трейл» пройдёт в Приморском крае 25 октября
«Уссури трейл»
Комментарии

Спортсменов ждёт настоящее приключение по живописным местам дикой тайги. 25 октября в селе Каймановка в Приморском крае пройдёт «Уссури-трейл. Осень». Забег предполагает индивидуальный формат.

Для участников доступно несколько дистанций на выбор: 6 км (набор высоты 200 м), 13 км (набор высоты 400 м), 26 км (набор высоты 800 м), 3 км (TEENS, набор высоты — 50 м), 500 м (KIDS). Все дистанции — классические (по часовой стрелке).

Каждый участник, завершивший дистанцию в контрольное время и без нарушения правил, получит медаль, диплом, горячий обед после финиша, а также подарки от партнёров трейла.

Комментарии
