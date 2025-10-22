Осенний кросс KultaKarjala пройдёт в Карелии 25 октября

Участники попробуют свои силы на пересечённой местности. 25 октября в Карелии пройдёт осенний кросс KultaKarjala (Золотая Карелия).

Спортсмены смогут выбрать для себя беговую дистанцию на 4, 8 и 12 км и 4 км по скандинавской ходьбе. Также в рамках соревнований пройдут детские забеги на различные дистанции в зависимости от возрастной группы. Кросс состоится на базе республиканского лыжного центра Курган (расположен в Петрозаводске), который известен большим набором спусков и подъёмов разной высоты.

Локация находится в хвойном бору в самом сердце города. Организаторы обещают участникам кросса не только атмосферу праздника спорта, но и чистый воздух и роскошные виды.

