Главная Lifestyle Новости

Осенний кросс KultaKarjala (Золотая Карелия) – 2025: дата, маршрут, дистанции

Осенний кросс KultaKarjala пройдёт в Карелии 25 октября
KultaKarjala
Участники попробуют свои силы на пересечённой местности. 25 октября в Карелии пройдёт осенний кросс KultaKarjala (Золотая Карелия).

Спортсмены смогут выбрать для себя беговую дистанцию на 4, 8 и 12 км и 4 км по скандинавской ходьбе. Также в рамках соревнований пройдут детские забеги на различные дистанции в зависимости от возрастной группы. Кросс состоится на базе республиканского лыжного центра Курган (расположен в Петрозаводске), который известен большим набором спусков и подъёмов разной высоты.

Локация находится в хвойном бору в самом сердце города. Организаторы обещают участникам кросса не только атмосферу праздника спорта, но и чистый воздух и роскошные виды.

