Женщина-учёный развеяла миф о пользе зелёного чая для любителей фастфуда

Есть мнение, что зелёный чай может нейтрализовать вред от употребления фастфуда и сладостей. Но это заблуждение, рассказала в беседе с URA.RU кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского политеха Анастасия Ботева.

По словам эксперта, не существует волшебной формулы, способной обойти фундаментальные законы энергетического баланса организма.

«Если вы съели кусок торта, содержащий 400-500 калорий, и запили его зелёным чаем, ваш организм получил их в чистом виде. Напиток не может «сжечь» это или заблокировать усвоение», — пояснила Ботева.

Женщина-учёный подчеркнула, что зелёный чай не вмешивается в процессы расщепления жиров и сахаров в пищеварительном тракте. Вся потреблённая энергия либо используется для текущих нужд организма, либо, что более вероятно при избытке, откладывается в виде жировых запасов.

Особую опасность, по мнению Ботевой, представляет формирование «порочного круга нездоровых пищевых привычек», когда человек злоупотребляет вредными продуктами, оправдывая это мнимым «очищающим» эффектом зелёного чая.

В долгосрочной перспективе такой подход может привести не только к набору веса, но и к серьёзным проблемам со здоровьем, среди которых колебания уровня сахара в крови, повышение холестерина и избыточная нагрузка на печень и поджелудочную железу.

